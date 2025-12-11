فيسبوك يطور تجربة المستخدم بتحديثات شاملة للملف الشخصي.. تفاصيل

كشف موقع فيسبوك عن مجموعة من التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تغيير طريقة البحث، التمرير عبر Feed، وإدارة الملف الشخصي، مع وعد من شركة ميتا بمزيد من التغييرات قريبا لتجربة أكثر نظافة وتنظيما.

وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena، يقترح فيسبوك عند تحديث معلوماتك أو نشاطاتك، أصدقاء يشاركونك اهتماماتك أو يمكنهم تقديم نصائح مفيدة، منها على سبيل المثال، عند الإعلان عن رحلة إلى نيويورك، قد يسلط التطبيق الضوء على أصدقاء يعرفون أفضل الأماكن المحلية.

وتظل الخصوصية بالكامل بيد المستخدم، إذ يمكن تحديد من يرى ماذا، وما إذا كانت التحديثات تظهر في Feed أم لا.

وبحسب الموقع، عند نشر صور متعددة، تعرض في شبكة مرتبة ومتناسقة، إذ أصبح التفاعل أسهل مع إمكانية الإعجاب بالصور بنقرة مزدوجة كما في إنستجرام وعند النقر على أي منشور، تظهر شاشة كاملة لتجربة غامرة أكثر.

كما انتقلت أبرز الميزات المستخدمة، مثل الريلز، الأصدقاء، Marketplace، والملف الشخصي، إلى أمام شريط التبويب لتسهيل الوصول، بينما أصبح تصميم القوائم والإشعارات أوضح وأقل ازدحامًا.

وتظهر نتائج البحث الآن في شبكة غامرة تدعم جميع أنواع المحتوى، مع اختبار ميزة المعاينة بشاشة كاملة، إذ أصبح التحكم في Feed أكثر دقة، حيث يمكن تحديد المواضيع التي تريد رؤيتها وتلك التي لا ترغب بها، بدلا من خيارات عامة وغير محددة.

أدوات إنشاء المحتوى أبسط وأكثر ذكاءً

تم إعادة تصميم واجهة النشر في Stories وFeed لتسهيل الوصول إلى أدوات مثل وضع العلامات، إضافة الموسيقى، وخلفيات النص الملونة، إذ أصبحت إعدادات الجمهور والنشر عبر المنصات في متناول اليد مباشرة.

وأصبحت التعليقات في Feed والمجموعات والريلز أبسط، مع أدوات لتثبيت التعليقات المهمة، شارات أوضح، وإمكانية الإبلاغ عن التعليقات المريبة أو غير المناسبة بشكل مجهول، بالإضافة إلى ذلك، يحصل المسؤولون والمبدعون على أدوات أفضل للإشراف وإدارة المجموعات.

محاولة مواكبة المستخدمين الشباب

تعكس هذه التحديثات سعي ميتا لمواكبة المنصات الأكثر شعبية بين المستخدمين الشباب، مثل إنستجرام وتيك توك، مع تقديم تجربة أقل فوضوية وأكثر تركيزا على الأصدقاء والمحتوى المهم.

ورغم أن فيسبوك عانى سابقا من مشاكل في الخصوصية ووفرة الإعلانات، فإن التحديثات الجديدة توفر قدرا أكبر من التحكم للمستخدمين فيما يظهر لهم، ما يبشر بتجربة تصفح أكثر شخصية ومتعة.