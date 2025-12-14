إعلان

النيابة العامة: تخصيص أرض نادي الزمالك منذ 2003 ونسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%

كتب- أحمد عادل:

05:52 م 14/12/2025

أرض نادي الزمالك

كشفت تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، عن أن قطعة الأرض تم تخصيصها في عام 2003 وتم سحبها أكثر من مرة كان أخرهم 2020.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وأوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لـ4سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.

كما تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.

