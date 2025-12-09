اكتشاف ثعبان عمره 37 مليون سنة يكشف أسرار تطور الزواحف

كشفت دراسة حديثة عن نوع جديد من الثعابين الأحفورية يُدعى "بارادوكسوفيديون" ، ويعد من أقدم أعضاء مجموعة Caenophidia التي تضم معظم الثعابين الحية اليوم، ما يعزز فهم العلماء لكيفية نشوء أكثر مجموعات الثعابين انتشارًا في العالم.

وفقا لموقع "سايتيك ديلي"، تم اكتشاف فقرات هذا الثعبان لأول مرة عام 1981 في منطقة "هوردل كليف" على الساحل الجنوبي لإنجلترا، لكن الدراسة الحديثة أكدت أنها تنتمي إلى نوع لم يوثّق من قبل، عاش قبل نحو 37 مليون سنة خلال العصر الإيوسيني، عندما كان مناخ إنجلترا أكثر دفئًا من اليوم.

ويتميز هذا النوع بمزيج فريد من الخصائص التي تنتشر اليوم بين ثعابين Caenophidia، ما ألهم العلماء في تسمية النوع بـ"الثعبان المتناقض" باليونانية. ويكرّم اسم النوع الباحث سير ريتشارد أوين، الذي وصف أولى الثعابين الأحفورية في "هوردل كليف" وساهم في تأسيس متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

واستخدم الباحثان جورجيوس جورجاليس من أكاديمية العلوم البولندية ومارك جونز، أمين قسم الزواحف والبرمائيات الأحفورية بالمتحف، تقنية الأشعة المقطعية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للفقرات العظمية، ما أتاح دراستها رقميًا دون الحاجة لزيارة المتحف، وقد تمكن الفريق من تحديد 31 فقرة، تكشف أن طول الثعبان لم يتجاوز المتر الواحد.

وأظهرت الفحوصات أن فقرات "بارادوكسوفيديون" تشبه فقرات ثعابين أكروخوردوس، المعروفة بثعابين "خرطوم الفيل"، ما يرجح أن هذا النوع قد عاش في بيئة مائية، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لتحديد نمط حياته بدقة.



