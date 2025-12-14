تحدث المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أزمة زميله في الفريق محمد صلاح والمدرب آرني سلوت.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "تحدثت مع صلاح عن أزمته مع سلوت كالعادة، فنحن نتحدث دائمًا، وليس كل شيئ أستطيع البوح به".

وواصل: "في النهاية نصحته بالبقاء في ليفربول، فهو أحد قادة الفريق ولكن ليس لي سيطرة على أي شئ يخصه".

وتابع فان دايك: "صلاح سيسافر ليشارك في كأس الامم الافريقية وسأظل أتواصل معه في الأسابيع المقبلة كما هو الحال دائمًا لنر ما سيحدث".

وأضاف : "أعتقد أن سلوت أدار الموقف بشكل جيد فهو شخصية هادئة، وفي النهاية كلنا بشر ونتعامل بطرق مختلفة".

واختتم: " أجرينا محادثات يوميًا كالعادة، فنحن في نادٍ يسوده التكاتف نمر بالأوقات الجميلة معًا وبالتالي في الأوقات العصيبة علينا أن نتكاتف أيضًا".

إقرأ أيضًا..

"حمل ليفربول على كتفيه".. ماذا قال جمهور ليفربول عن أزمة محمد صلاح؟

"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد