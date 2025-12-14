مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

03:42 م 14/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    فيرجيل فان دايك
  • عرض 15 صورة
    فيرجيل فان دايك
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال
  • عرض 15 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (5)
  • عرض 15 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (2)
  • عرض 15 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (3)
  • عرض 15 صورة
    جماهير ليفربول تعدم محمد صلاح (4)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)_1
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أزمة زميله في الفريق محمد صلاح والمدرب آرني سلوت.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "تحدثت مع صلاح عن أزمته مع سلوت كالعادة، فنحن نتحدث دائمًا، وليس كل شيئ أستطيع البوح به".

وواصل: "في النهاية نصحته بالبقاء في ليفربول، فهو أحد قادة الفريق ولكن ليس لي سيطرة على أي شئ يخصه".

وتابع فان دايك: "صلاح سيسافر ليشارك في كأس الامم الافريقية وسأظل أتواصل معه في الأسابيع المقبلة كما هو الحال دائمًا لنر ما سيحدث".

وأضاف : "أعتقد أن سلوت أدار الموقف بشكل جيد فهو شخصية هادئة، وفي النهاية كلنا بشر ونتعامل بطرق مختلفة".

واختتم: " أجرينا محادثات يوميًا كالعادة، فنحن في نادٍ يسوده التكاتف نمر بالأوقات الجميلة معًا وبالتالي في الأوقات العصيبة علينا أن نتكاتف أيضًا".

إقرأ أيضًا..

"حمل ليفربول على كتفيه".. ماذا قال جمهور ليفربول عن أزمة محمد صلاح؟

"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح فان دايك فيرجيل فان دايك ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة