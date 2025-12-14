محافظ القليوبية يعد أهالي "المريج" بحلول فورية لأزمات المياه والصرف

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بقرية المريج التابعة لمدينة شبين القناطر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على احتياجات الأهالي ومشكلاتهم على أرض الواقع.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات العمل، وسرعة التعامل مع المشكلات، وتحقيق حلول فعّالة لها.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات بالقرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل مستمر على متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والعمل على وضع حلول جذرية ومستدامة تحول دون تكرار المشكلات، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة لأبناء القليوبية.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والمهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سعيد مخيمر، نائب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، والمهندس هاني هاشم، مدير الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي، والمهندسة حنان مصطفى، مدير الصرف الزراعي بالقليوبية.