داخل "كهف الكبريت".. اكتشاف أكبر شبكة عنكبوتية على كوكب الأرض (صور)

في إنجاز علمي استثنائي، سجّل فريق من الباحثين اكتشافا وصف بأنه الأول من نوعه، بعد رصد أضخم شبكة عنكبوتية معروفة حتى اليوم داخل كهف غني بالكبريت يقع عند الحدود الفاصلة بين ألبانيا واليونان، في مشهد بدا أقرب إلى عالم الخيال منه إلى الواقع.

وتمكن العلماء من توثيق مستعمرة ضخمة تضم أكثر من 111 ألف عنكبوت نسجت شبكة هائلة تغطي نحو 106 أمتار مربعة، أي ما يعادل مساحة شقة سكنية متوسطة، وتتألف هذه الشبكة من آلاف الخيوط المترابطة التي تشكل بنية قمعية متشابكة تمتد على جدران الكهف الرطبة والمظلمة، بحسب ديلي ميل.

وتبين من التحليل الميداني والجيني أن هذه المستعمرة تتكون من نوعين معروفين من العناكب: Tegenaria domestica أو ما يُعرف بـ"عنكبوت المنازل"، ويشكّل قرابة 69 ألف فرد، Prinerigone vagans ، بعدد يزيد عن 42 ألفًا.

ويشير فريق جامعة سابينتيا المجرية في ترانسلفانيا إلى أن هذه هي أول مرة يلاحظ فيها هذان النوعان يتشاركان بيئة واحدة بهذا الشكل المنظم، بعدما كانا يعرفان سابقا بسلوكهما الانفرادي بل والافتراسي تجاه بعضهما.

وتعود بداية القصة إلى عام 2022 حين اكتشف باحثون من الجمعية التشيكية لعلم الكهوف خيوطا عنكبوتية ضخمة خلال رحلة استكشافية في وادي فرومونِر.

وبعد عامين، عاد فريق يقوده الباحث إستفان أوراك لإجراء تحاليل وراثية أكدت أن المستعمرة تتكون فقط من هذين النوعين، دون وجود أنواع أخرى مشاركة.

ويرى العلماء أن الظروف القاسية داخل الكهف، الناتجة عن تفاعلات حمض الكبريتيك المتكوّن بفعل أكسدة كبريتيد الهيدروجين في المياه الجوفية، هي ما سمح بظهور هذا التكيف الفريد، فالظلام الدامس يضعف الرؤية ويقلل نزعة الافتراس، ما يتيح للعناكب التعايش والتعاون بدل الصراع.

ويحتضن الكهف نظاما بيئيا مغلقا قائما على الكبريت، حيث تتغذى العناكب على براغيش صغيرة تعيش فوق طبقات ميكروبية بيضاء تنتجها بكتيريا مؤكسدة للكبريت، وبهذا تنشأ سلسلة غذائية كيميائية تستغني عن ضوء الشمس وتستمد طاقتها من التفاعلات الجيولوجية.

كما كشفت تحليلات الحمض النووي عن اختلافات جينية واضحة بين عناكب الكهف ونظيراتها التي تعيش في السطح، ما يوحي بأنها بدأت تتكيّف تطوريًا مع بيئتها الغريبة الغنية بالكبريت.

ويعمل الباحثون حاليا على دراسة أعمق لبنية الشبكة وسلوك العناكب داخلها، آملين أن يقدم هذا الاكتشاف أدلة جديدة على قدرة الكائنات الحية على التكيّف والبقاء في أقسى البيئات، وربما يفتح آفاقا جديدة لفهم الحياة في عوالم أخرى تشبه ظروف هذا الكهف الفريد.

Nermeen