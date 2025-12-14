النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبان غير مُنشأة مقابل 780 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن قرار سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، أن النادي أقدم قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد.

وأوضحت التحقيقات أن النادي حصل من تلك الجهات على مبالغ مالية تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.