إعلان

عطل مفاجئ يضرب واتساب ويب.. تفاصيل

كتب : مصراوي

05:06 م 04/11/2025

واتساب ويب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الهواري

اشتكى عدد من مستخدمي واتساب على أجهزة الكمبيوتر مساء اليوم الثلاثاء من توقف الخدمة، ما منعهم من الوصول إلى محادثاتهم أو متابعة القنوات والحالات.

ونشر بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، منشورات أشاروا فيها إلى أن التطبيق يعرض صفحة بيضاء عند محاولة الدخول، ولا يستجيب حتى عند تسجيل الخروج.

في المقابل، لم تتأثر نسخة واتساب على الهواتف المحمولة وتعمل بشكل طبيعي، ولم تصدر الشركة أي تصريحات حتى الآن حول أسباب هذا العطل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عطل مفاجئ يضرب واتساب ويب أجهزة الكمبيوتر عبر خدمة ويب نسخة واتساب على الهواتف المحمولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟