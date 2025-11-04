عطل مفاجئ يضرب واتساب ويب.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري

اشتكى عدد من مستخدمي واتساب على أجهزة الكمبيوتر مساء اليوم الثلاثاء من توقف الخدمة، ما منعهم من الوصول إلى محادثاتهم أو متابعة القنوات والحالات.

ونشر بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، منشورات أشاروا فيها إلى أن التطبيق يعرض صفحة بيضاء عند محاولة الدخول، ولا يستجيب حتى عند تسجيل الخروج.

في المقابل، لم تتأثر نسخة واتساب على الهواتف المحمولة وتعمل بشكل طبيعي، ولم تصدر الشركة أي تصريحات حتى الآن حول أسباب هذا العطل.