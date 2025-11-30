جوجل تحذر: تطبيقات مزيفة تخترق هاتفك وتسحب كل بياناتك.. التفاصيل

حذرت شركة "جوجل" مستخدمي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مع تزايد انتشار تطبيقات خبيثة تتخفى في صورة أدوات آمنة لحماية الخصوصية، بينما هدفها الحقيقي هو اختراق الهواتف وسرقة بيانات المستخدمين.

ما هي تقنية الـVPN؟

وتعتمد تقنية الـVPN على إنشاء قناة مشفرة بين جهاز المستخدم وخادم خارجي لإخفاء الموقع الجغرافي الحقيقي وتمكينه من الوصول إلى محتوى غير متاح في بلده.

ورغم فوائدها، إلا أن تشغيلها يؤدي إلى انخفاض واضح في سرعة الاتصال بسبب مرور البيانات عبر مسارات إضافية، بحسب تقرير لموقع "phonearena".

وكشفت جوجل عن موجة من التطبيقات التي تنتحل هوية خدمات VPN معروفة أو تستخدم إعلانات مضللة وإيحاءات سياسية واجتماعية لجذب المستخدمين، إذ تقوم هذه التطبيقات بعد تثبيتها بزرع برمجيات تجسس تستهدف الرسائل الخاصة وسجل التصفح وبيانات الدخول للتطبيقات البنكية، إضافة إلى مفاتيح محافظ العملات الرقمية.

وأكدت جوجل أنها تعتمد على تقنيات رصد متقدمة عبر خدمة Google Play Protect للكشف عن هذه التطبيقات، ونصحت المستخدمين بالإبقاء على الميزة مفعلة وعدم تعطيلها تحت أي ظرف.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية الأمريكية CISA تحذيرا مشابها، موضحة أن استخدام VPN شخصية لا يلغي المخاطر بل ينقلها من مزود الإنترنت إلى الشركة المطورة للتطبيق، والتي قد تكون أقل أمانا أو أكثر تهديدا.

وأشارت الوكالة إلى أن كثيرا من خدمات VPN المجانية، خصوصا المطورة في الصين، تعمل وفق سياسات خصوصية مشبوهة وقد تستخدم في جمع البيانات بدلا من حمايتها.