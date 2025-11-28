مواصفات وسعر هاتف "Poco F8 Ultra" الجديد من بوكو

أعلنت شركة بوكـو التابعة لشاومي عن إطلاق أول هاتف رائد لها، Poco F8 Ultra، في خطوة تمثل انتقالا واضحا من فئة الهواتف المتوسطة إلى الفئة العليا.

قدمت الشركة هاتف Poco F8 Pro بمواصفات مرتفعة، مع تعزيز تجربة الصوت من خلال شراكة جديدة مع شركة Bose، وتشغيلهما بنظام Xiaomi HyperOS 3 المبني على Android 16، مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي وGoogle Gemini، بالإضافة إلى توفير 4 سنوات من التحديثات الرئيسية و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

Poco F8 Ultra

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياسها 6.9 إنش، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، مع معالج VisionBoost D8 لمعالجة الصور بتقنية AI Super Resolution. وتطلق الشركة على شاشة الهاتف اسم HyperRGB لعرض ألوان أكثر دقة ووضوحا.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير، وهي الأكبر في سلسلة Poco F حتى الآن، مع دعم الشحن السلكي حتى 100 واط والشحن اللاسلكي حتى 50 واط.

ويأتي نظام التصوير الخلفي ثلاثي الكاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل كاميرا، مع دعم التثبيت البصري OIS في الكاميرا الرئيسية، وكاميرا بيرسكوب لتقريب بصري حتى 5 مرات، وكاميرا واسعة المجال، إضافةً إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف إصدارا مميزا باسم Denim بمظهر يشبه قماش الجينز الأزرق، بالإضافة إلى إصدار أسود اللون.

Poco F8 Pro

يتميز الهاتف بشاشة قياسها 6.59 إنش مع تصميم منحني بسيط عند الجوانب، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. ويضم بطارية بسعة 6210 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي حتى 100 واط.

ويحتوي نظام التصوير الخلفي ثلاثي الكاميرات على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل بقدرة تقريب بصري حتى 2.5 مرة، وكاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

الأسعار

يبدأ سعر Poco F8 Ultra من 730 دولارا للنسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، بينما يبدأ سعر Poco F8 Pro من 580 دولارا أمريكيًا.