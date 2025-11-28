ابتكار تطبيق جديد يساعد المكفوفين على تجنب العقبات أثناء التنقل

طور باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية تطبيقا جديدا يحمل اسم "NaviSense"، يتيح تحديد مواقع الأشياء في الوقت الفعلي عبر أوامر صوتية، ثم يوجه المستخدمين نحوها من خلال إشارات صوتية مكانية واهتزازات الهاتف، ما يجعله أداة فعالة لدعم المكفوفين وضعاف البصر.

وبحسب موقع Digital Trends المتخصص في التكنولوجيا، يعتمد التطبيق على كاميرا الهاتف لتتبع أماكن الأشياء المحيطة بالمستخدم، ثم يحول هذه المعلومات المكانية إلى إشارات صوتية تساعده على الوصول للهدف المطلوب.

ويعمل "NaviSense" بشكل فوري دون الحاجة إلى إعدادات طويلة أو تحديد يدوي للأشياء، على عكس الأنظمة السابقة التي كانت تعتمد على نماذج بيئية جاهزة، وهو ما جعلها بطيئة ومحدودة الاستخدام.

ويعتمد التطبيق على الاتصال بخادم خارجي يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي للتعرف على الأشياء لحظة بلحظة، بناءً على الأوامر الصوتية التي يصدرها المستخدم، ومن دون أي تدريب مسبق على المكان الموجود فيه.

ويستفيد المستخدم من مزيج من الصوت المكاني والاهتزاز لتحديد اتجاه الجسم سواء كان يسارا أو يمينا أو أعلى أو أسفل مع تأكيد دقيق عند وضع اليد في الموضع الصحيح. كما يتتبع التطبيق حركة اليد من خلال حركة الهاتف نفسه، ويطرح أسئلة متابعة في حال كانت أوامر المستخدم غير واضحة، ويتكيف مباشرة مع البيئات المختلفة مثل المطابخ، الأرصفة، والمتاجر، لتسهيل التنقل بأمان أكبر داخل الأماكن المفتوحة والمغلقة.