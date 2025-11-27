يوتيوب يتخلى عن "فوضى الخوارزميات".. ما هي ميزة خلاصتك المخصصة الجديدة؟

تعمل منصة "يوتيوب" على اختبار ميزة جديدة تهدف إلى معالجة الفوضى والشكاوى المتكررة التي يعاني منها المستخدمون في الصفحة الرئيسية، وذلك بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على خوارزميات توصية غالبا ما تخطئ في فهم اهتمامات المشاهدين.

وتحمل الميزة التجريبية الجديدة اسم "Your Custom Feed" أو "خلاصتك المخصصة"، وتعتمد على منح المستخدم قدرة أكبر في التحكم بالمحتوى الذي يظهر له، بعدما ظلت الخوارزمية، وفق شكاوى كثيرة، تسيء تفسير نوايا المشاهد.

وعلى سبيل المثال، قد يؤدي مشاهدة بضعة مقاطع مرتبطة بأفلام معينة إلى إغراق الصفحة الرئيسية بمحتوى مشابه لا يرغب المستخدم بمتابعته فعلياً، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

ولدى المشتركين في التجربة الحالية، ستظهر خانة "Your Custom Feed" إلى جانب زر "Home" على الواجهة الرئيسية. ويمكن للمستخدم ببساطة إدخال عبارات أو اهتمامات يود مشاهدة المزيد منها، مثل الطبخ أو السفر أو الألعاب، وبمجرد كتابة هذه التوجيهات، يبدأ "يوتيوب" بإعادة تشكيل المحتوى المعروض بناءً على هذه الرغبات فورا.

وتمنح الميزة الجديدة المستخدم دوراً فعالاً في تخصيص خوارزمية التوصيات، بدلا من الاعتماد على أساليب تقليدية غير فعالة مثل الضغط على "غير مهتم" أو "لا تُوصِ بالقناة"، والتي تحتاج إلى وقت طويل لتغيير سلوك النظام.

ولا تأتي خطوة "يوتيوب" بمعزل عن منافسيها، إذ تختبر منصة "ثريدز" أدوات جديدة للسيطرة على الخوارزمية، بينما يعمل تطبيق "إكس" على ميزة تسمح للمستخدمين بإشراك روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" في تخصيص خلاصتهم.

ورغم أن نجاح هذه الميزة الجديدة لا يزال قيد الاختبار، فإن منح المستخدمين قدرة أكبر على تشكيل ما يشاهدونه قد يمثل تحولاً كبيراً في طريقة عمل "يوتيوب" خلال الفترة المقبلة.