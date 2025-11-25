تقرير يكشف السعر المتوقع لأول هاتف قابل للطي من أبل.. تفاصيل

كشف تقرير صادر عن محلل في "Fubon Research" عن تفاصيل أول هاتف قابل للطي من "أبل"، المتوقع الكشف عنه العام المقبل، والذي قد يحمل اسم "آيفون فولد".

ويشير التقرير، الذي يعتمد على بيانات من سلسلة التوريد وهوامش ربح "أبل" المعتادة، إلى أن سعر الجهاز عند الإطلاق قد يصل إلى نحو 2399 دولارا، ما يجعله الأعلى في تاريخ الشركة.

وللمقارنة، يبدأ سعر Samsung Galaxy Z Fold 7 من 1999 دولارا، أي أقل بنحو 400 دولار، وهو ما يعكس سياسة "أبل" السعرية المعتادة.

ويرجع التقرير ارتفاع السعر إلى تكلفة المواد المستخدمة في الهاتف، بما في ذلك شاشة العرض المرنة، ومفصل الطي، والمكونات خفيفة الوزن التي ستعتمد عليها "أبل" في تصميم الجهاز الجديد.

ورغم السعر الباهظ، يتوقع التقرير أن تصل مبيعات "أبل" إلى 15.4 مليون وحدة من الهاتف، منها 5.4 مليون وحدة في عام 2026، ما يعكس ثقة كبيرة في الطلب المتوقع على أول جهاز قابل للطي من الشركة.

وتشير الشائعات إلى أن "آيفون فولد" سيأتي بشاشة مرنة بحجم 7.58 بوصة بدون تجعد، مع شاشة خارجية بقياس 5.8 بوصة، بالإضافة إلى بطارية أكبر من تلك الموجودة في آيفون 17 برو ماكس.

وتعتزم "أبل" دخول سوق الهواتف القابلة للطي بقوة، وبسعر يليق بأكثر هواتفها طموحا حتى الآن.