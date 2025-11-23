قبل البلاك فرايداي.. كيف تتسوق إلكترونيا بأمان؟

مع اقتراب نهاية نوفمبر من كل عام، تبدأ المحلات التجارية في الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 70 على مجموعة واسعة من المنتجات أبرزها الهواتف الذكية والملابس والأجهزة الكهربائية، مما يجعل موسم البلاك فرايداي فرصة للمستهلكين للحصول على أفضل العروض.

ومع تزايد إقبال المتسوقين على الشراء والاستفادة من العروض تتزايد تحذيرات الخبراء الذين يؤكدون أن الشراء الآمن أصبح ضرورة وليست رفاهية، مشددين على أهمية اتباع نصائح معينة لتجنب إهدار المال أو الوقوع فريسة لعروض وهمية.

نصائح الشراء الالكتروني

وشدد الدكتور محمد مغربي استشاري الذكاء الاصطناعي والتأمين على ضرورة التعامل مع منصات موثوقة ومعروفة بخدمات حماية العملاء لأن وجود طبقات حماية مثل اكتشاف الاحتيال وتقييم المخاطر يقلل من احتمالات التعرض للنصب ويجعل أي محاولة اختراق شبه مستحيلة.

تخفيضات البلاك فرايداي

وأضاف مغربي، أنه يجب التأكد من أن صفحة الدفع تعمل على اتصال مشفر باستخدام بروتوكولات مثل HTTPS وأن المتصفح لا يظهر أي تحذيرات لأن أي خطأ قد يفتح المجال لسرقة بيانات البطاقة، موضحا أنه يجب على العميل عدم مشاركة بيانات البطاقة إلا من خلال بوابات دفع معتمدة تستخدم تقنيات التشفير وال tokenization.

وينصح استشاري الذكاء الاصطناعي والتأمين، باستخدام بطاقات افتراضية لتوفير طبقة حماية إضافية وتجنب استخدام الشبكات العامة عند الشراء والاعتماد على شبكة شخصية أو VPN لضمان أن الاتصال خاص وغير قابل للتتبع.

عروض البلاك فرايداي

وأكمل مغربي، أنه يجب مراجعة سمعة البائع والبحث عن أي مؤشرات مشبوهة مثل صور منتجات مختلفة أو أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه للحماية من المواقع الوهمية ومراقبة عمليات البطاقة بشكل دوري واعتماد المصادقة الثنائية كخط دفاع أول لأي عملية دفع إلكترونية.

أهم نصائح جهاز حماية المستهلك قبل الشراء

من جانبه، يوجه جهاز حماية المستهلك بشكل مستمر تحذيرات للمتسوقين، بضرورة تجهيز قائمة بالمنتجات المراد شراؤها والتحقق من الموقع الرسمي للمنتج وتجنب إدخال بيانات البطاقة في أي موقع غير موثوق به كما يجب التأكد من مواصفات المنتج وسعره قبل الخصم لضمان عدم الوقوع في العروض الوهمية.

وينصح الجهاز بالحصول على فاتورة شراء رسمية وموثقة خاصة للأجهزة الإلكترونية لممارسة حقوق الضمان ومراجعة أسعار وعروض المنتج في أكثر من متجر قبل اتخاذ القرار النهائي بالإضافة إلى مراجعة الرصيد بعد الشراء للتأكد من عدم وجود أي مبالغ مسحوبة إضافية والتحقق من شروط الإرجاع والاستبدال.

ويشدد الجهاز على مقارنة السعر في أكثر من منصة للتأكد من الحصول على أفضل عرض مع مراعاة جودة المنتج والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات والتحقق من بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام الشراء أونلاين.