25 صورة ساحرة للخفافيش تكشف جمالها الخفي

نشر موقع "121clicks " مجموعة صور تبرز الخفافيش بعيدا عن الصورة النمطية المخيفة المرتبطة بها.

وعلى رغم اعتبار كثيرين هذه الثدييات الصغيرة مرعبة أو مرتبطة بالشخصيات الشريرة، أثبت عالم الأحياء خوسيه ج. مارتينيز-فونسيكا العكس بعد سنوات من البحث والمراقبة الميدانية، مقدما صورا فاتنة تبرز جمالها وتعابيرها الفريدة.

ويقضي عالم الأحياء معظم وقته في العمل الميداني لدراسة استجابة الحياة البرية للتغيرات البيئية، إذ يقوم بالتقاط صور الخفافيش وأكثرها تعبيرا عندما لا يجمع البيانات، لتظهر شخصياتها الصغيرة من خلال أنوفها، وفرائها الناعم، وعيونها المستديرة، وتعابير وجه تتراوح بين الفضول والخجل والاستغراب من الكاميرا.

المجموعة المكونة من 30 صورة لا تقتصر على إبراز الجمال فقط، بل تهدف إلى تغيير تصور الناس عن الخفافيش، من كائنات مخيفة إلى مخلوقات حيوية وضرورية للبيئة، تقوم بتلقيح النباتات، ومكافحة الحشرات، والحفاظ على توازن الأنظمة البيئية.