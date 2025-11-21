إعلان

25 صورة ساحرة للخفافيش تكشف جمالها الخفي

كتب : محمود الهواري

02:00 م 21/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (6)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (5)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (7)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (3)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (25)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (24)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (23)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (22)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (21)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (20)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (4)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (19)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (18)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (17)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (16)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (2)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (14)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (13)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (11)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (15)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (10)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (1)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (8)
  • عرض 25 صورة
    تبرز الخفافيش (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر موقع "121clicks " مجموعة صور تبرز الخفافيش بعيدا عن الصورة النمطية المخيفة المرتبطة بها.

وعلى رغم اعتبار كثيرين هذه الثدييات الصغيرة مرعبة أو مرتبطة بالشخصيات الشريرة، أثبت عالم الأحياء خوسيه ج. مارتينيز-فونسيكا العكس بعد سنوات من البحث والمراقبة الميدانية، مقدما صورا فاتنة تبرز جمالها وتعابيرها الفريدة.

ويقضي عالم الأحياء معظم وقته في العمل الميداني لدراسة استجابة الحياة البرية للتغيرات البيئية، إذ يقوم بالتقاط صور الخفافيش وأكثرها تعبيرا عندما لا يجمع البيانات، لتظهر شخصياتها الصغيرة من خلال أنوفها، وفرائها الناعم، وعيونها المستديرة، وتعابير وجه تتراوح بين الفضول والخجل والاستغراب من الكاميرا.

المجموعة المكونة من 30 صورة لا تقتصر على إبراز الجمال فقط، بل تهدف إلى تغيير تصور الناس عن الخفافيش، من كائنات مخيفة إلى مخلوقات حيوية وضرورية للبيئة، تقوم بتلقيح النباتات، ومكافحة الحشرات، والحفاظ على توازن الأنظمة البيئية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تبرز الخفافيش ساحرة للخفافيش جمالها الخفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا