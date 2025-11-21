ما ميزة "حول" التي أعاد واتساب إطلاقها؟

أعاد تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، إطلاق ميزة "حول" التي كانت متوفرة في نسخ التطبيق الأولى، معلنا عن نسخة محدثة تتيح للمستخدمين مشاركة حالتهم بشكل سريع وبسيط.

وتمنح الميزة الجديدة المستخدم إمكانية توضيح انشغاله أو سبب عدم قدرته على الرد عبر رمز تعبيري وجملة قصيرة، وفق ما أوضحه واتساب في منشور عبر مدونته الرسمية، الخميس.

وأوضح التطبيق أن ميزة "حول" باتت تظهر بشكل أوضح في أعلى الدردشات الفردية وفي صفحة الملف الشخصي، مع إمكانية الرد عليها مباشرة بالضغط عليها داخل المحادثة.

وتكون صلاحية "حول" يوما واحدا بشكل افتراضي، مع إتاحة خيار تقصير المدة أو إطالتها وفق رغبة المستخدم، وذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم "تعيين حول" لتحديد مدة ظهورها.

ويتيح واتساب للمستخدم التحكم في مَن يمكنه رؤية "حول"، سواء قصرها على جهات الاتصال أو جعلها مرئية لعدد أكبر عبر إعدادات الخصوصية.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة تدريجيًا لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة خلال هذا الأسبوع.