ميتا تطلق ميزة جديدة لحماية محتوى فيسبوك من السرقة.. ما القصة؟

أطلقت شركة ميتا يوم الاثنين أداة جديدة تهدف إلى حماية منشئي المحتوى على فيسبوك من السرقة، تحت اسم ميزة حماية محتوى فيسبوك.

وتعمل هذه الأداة على الهواتف الذكية، وتكتشف الحالات التي يعاد فيها استخدام مقاطع ريلز الأصلية التي أنشأها صانع المحتوى ونشرت دون إذنه.

وفي حال اكتشف النظام استخداما غير مصرح به، يرسل تنبيها لمنشئ المحتوى، الذي يمكنه حينها حجب مقاطع الريلز على كل من فيسبوك وإنستجرام، أو تتبع أدائها وإضافة روابط تنسب إليه بشكل اختياري.

ويتيح النظام أيضا لصناع المحتوى خيار التخلي عن المطالبة بقطع الريلز، ما يسمح بمواصلة ظهورها على منصات ميتا.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لمساعدة المنشئين الأصليين على النجاح على فيسبوك، دون أن يستحوذ الحسابات المزيفة على هذا النجاح.

وفي يوليو الماضي، حذفت ميتا نحو 10 ملايين حساب تنتحل هويات كبار منشئي المحتوى، واتخذت إجراءات ضد 500 ألف حساب تورطت في سلوكيات مزعجة أو تفاعلات وهمية.

ويشمل النظام الجديد حماية المحتوى المنشور على إنستغرام أيضًا، بشرط أن ينشر صانع المحتوى الريلز على فيسبوك أو يستخدم خيار المشاركة على فيسبوك من إنستجرام.

وتؤكد الشركة أن هذه الميزة قد تشجع المزيد من المبدعين على نشر أعمالهم على فيسبوك.

ويتاح نظام حماية المحتوى تلقائيًا لصناع المحتوى المشاركين في برنامج تحقيق الدخل من محتوى فيسبوك، الذين يستوفون معايير النزاهة والأصالة المحسّنة، كما يُتاح للمبدعين الذين يستخدمون أداة Rights Manager.

وتعتمد الأداة على تقنية المطابقة نفسها التي يستخدمها Rights Manager لمالكي حقوق الطبع والنشر، مع عرض نسبة التطابق لكل نتيجة وعدد المشاهدات والمتابعين وحالة تحقيق الدخل.

ويمكن لمنشئي المحتوى تحديد طريقة التعامل مع التطابقات، مثل إضافة حسابات معينة إلى قائمة المسموح لهم إذا سمحوا لها باستخدام المحتوى، لتجنب الإشعارات التلقائية عن الريلز المكررة.