تستعد شركة ميتا لطرح ميزة التشغيل "البيني"، داخل واتساب في أوروبا، تنفيذا لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA)، على أن يبدأ ظهورها للمستخدمين تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت الشركة أن الميزة ستعمل مع الحفاظ الكامل على التشفير التام بين الطرفين (E2EE) المعتمد في واتساب.

ووفقا لميتا، ستكون منصتا BirdyChat و Haiket أول الخدمات التي تدعم التراسل مع واتساب، في خطوة تهدف إلى توسيع المنافسة أمام الشركات الناشئة، حتى لو لم تكن معروفة على نطاق واسع.

وسيبدأ المستخدمون في أوروبا بتلقي إشعار داخل الإعدادات يوضح طريقة تفعيل الدردشة مع تطبيقات الطرف الثالث، إذ ستتوفر الميزة على هواتف أندرويد وiOS فقط، فيما لن تدعمها إصدارات الويب أو الحواسيب أو الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.

وتشدد ميتا على أن أي خدمة خارجية يجب أن تلتزم بمعايير التشفير نفسها المعتمدة في واتساب، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الوصول لمحتوى الرسائل المشفرة.

وتشمل الرسائل المدعومة مثل النصوص والصور والفيديو والرسائل الصوتية والملفات بشرط أن تكون الحسابات مرتبطة بأرقام داخل دول الاتحاد الأوروبي المشمولة بقانون DMA.

كانت ميتا قد عرضت سابقا آلية الاستخدام، والتي تتيح للمستخدم اختيار استقبال رسائل التطبيقات الخارجية داخل مجلد مستقل أو دمجها في صندوق الوارد الرئيسي، بينما سيحصل المستخدم على إشعار عند دعم أي تطبيق خارجي جديد.

يأتي هذا التوجه التزاما بقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار عبر إلزام منصات التكنولوجيا الكبرى بالسماح بالتشغيل البيني مع خدمات أخرى، بشرط الالتزام بمعايير أمان وتشفير واضحة.

وتمنح هذه الخطوة المستخدمين خيارات أوسع للتواصل عبر تطبيقاتهم المختلفة، بينما قد تتيح للشركات الصغيرة والناشئة فرصة للوصول لجمهور أكبر، لكن خبراء يشيرون إلى تحديات محتملة في ضمان نفس مستويات الأمان والخصوصية عند دمج خدمات خارجية أقل انتشارا.