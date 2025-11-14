جوجل تطلق تجربة تسوق بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أعلنت جوجل عن تحديث شامل لمزايا التسوق بالذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها المختلفة، معتمدة على نماذج Gemini وتقنية Shopping Graph التي تضم أكثر من 50 مليار منتج يتم تحديثها باستمرار لتقديم بيانات دقيقة وآنية للمستخدمين.

ويبدأ طرح التحديث في الولايات المتحدة، قبل موسم التسوق للعطلات، بهدف تسهيل رحلة التسوق بالكامل من البحث عن الأفكار وحتى الدفع، باستخدام ما تسميه جوجل "الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI"، الذي يتصرف كمساعد شخصي قادر على التفاعل مع المتاجر والشراء نيابة عن المستخدم.

وقدمت جوجل ترقية كبيرة لوضع الذكاء الاصطناعي في البحث، بحيث يمكن للمستخدم وصف ما يبحث عنه بأسلوب طبيعي كأنه يتحدث مع صديق، دون الحاجة للنقر على فلاتر أو إدخال كلمات مفتاحية معقدة.

على سبيل المثال، عند طرح سؤال مثل "عطور مناسبة عند الذهاب للخارج"، يقدم النظام خيارات قابلة للشراء مع معلومات دقيقة عن السعر والتقييمات وتوافر المنتج.

ويمكن مقارنة منتجات محددة مثل "مرطبات للبشرة الجافة" من خلال جداول مقارنة تفاعلية مدعومة بملخصات من المراجعات، لمساعدة المستخدم على اتخاذ قرار الشراء بثقة.

ويمكن لمستخدمي تطبيق Gemini بدءا من اليوم الاستفادة من هذه القدرات، حيث يمكنهم بدء محادثة للحصول على اقتراحات لهدايا العيد أو صفقات خاصة، مع عرض قوائم منتجات قابلة للشراء وجداول مقارنة وأسعار من متاجر مختلفة، كل ذلك داخل التطبيق نفسه دون الحاجة للتنقّل بين علامات تبويب متعددة.

ذكاء اصطناعي يتصل بالمتاجر نيابةً عنك

من أبرز المزايا الجديدة ميزة "Let Google Call"، التي تتيح لجوجل الاتصال بالمتاجر المحلية نيابة عن المستخدم للاستفسار عن توافر المنتجات أو العروض أو الأسعار.

عند البحث عن منتج متاح في مكان قريب جغرافيا، يمكن اختيار الميزة لتبدأ جوجل الاتصال، باستخدام تقنية Duplex المدعومة بتحديثات نموذج Gemini، لتحديد أفضل المتاجر، توليد الأسئلة المناسبة، وتلخيص نتائج المكالمة في تقرير نصي أو عبر البريد الإلكتروني.

وتبدأ هذه الميزة العمل في فئات مثل الألعاب، مستحضرات التجميل، والإلكترونيات.

تتيح ميزة "الشراء الوكيلي Agentic Checkout" للمستخدم تحديد المنتج المطلوب، المواصفات الدقيقة مثل اللون والمقاس، والسعر المرغوب، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بتتبع السعر، وعند انخفاضه يخطر المستخدم لتأكيد الشراء، ثم يكمل العملية عبر Google Pay بعد الموافقة.