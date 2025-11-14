"التفكير قبل الرد".. أبرز مميزات التحديث الجديد لـ "شات جي بي تي"

أصدرت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية الإصدار الجديد "GPT-5.1" من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وذلك بعد أشهر من الانتقادات التي واجهتها إثر إطلاق "GPT-5" في أغسطس الماضي.

وجاء الإصدار تحت شعار "ترقية حقيقية" تعكس الدروس المستفادة، حيث قدمت الشركة نسختين متخصصتين هما "GPT-5.1 Instant" للردود الأذكى والأدق، و"GPT-5.1 Thinking" المخصصة للتحليل المنطقي المعمق مع أداء أسرع في المهام المتنوعة.

وأبرز ما يميز التحديث الجديد، وفقا لتقرير نشرته "أوبن إيه آي"، هو جعل الحوار أكثر طبيعية وإنسانية، حيث يتمتع النموذج بالقدرة على "التفكير قبل الرد" على الأسئلة المعقدة، مع تحسن ملحوظ في نبرة الحوار لتصبح أكثر دفئا وتعاطفا.

وأضافت الشركة طبقة جديدة من التخصيص تتيح للمستخدمين الاختيار من بين ثمانية أنماط للرد، تشمل المهني والودود والذكي والساخر، إلى جانب ميزة تجريبية متقدمة تسمح بضبط درجة الإيجاز والدفء في الردود، وعدد مرات استخدام الرموز التعبيرية.

من ناحية الاستراتيجية، أكدت "أوبن إيه آي" على تجنب أخطاء الإطلاق السابق، حيث سيظل النماذج القديمة متاحة للمستخدمين لمدة ثلاثة أشهر، وسيبدأ التحديث بالوصول لمشتركي الباقة المدفوعة أولاً.

رغم هذه التطورات، لا يزال جزء من المستخدمين يطالبون بمعالجة أكثر فعالية لتحديات الدقة ومشكلة "الهلوسة" التي تعاني منها النماذج اللغوية، في وقت يمثل "GPT-5.1" خطوة جديدة نحو محادثات أكثر ذكاءً بين الإنسان والآلة.