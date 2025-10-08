15 صورة مذهلة لقمر الحصاد العملاق من حول العالم

بعضها يتجاوز 150 ألف جنيه.. أسعار جميع إصدارات هواتف آيفون 17 في مصر

مصراوي

وثق المصورون في مختلف أنحاء العالم لحظة إشراق قمر الحصاد العملاق الليلة الماضية، متوجهين بكاميراتهم نحو السماء لالتقاط هذا الحدث الفلكي النادر.

ويعرف هذا البدر الأول من الموسم الخريفي باسم "قمر الحصاد" في نصف الكرة الشمالي، إذ يشير ظهوره عادة إلى نهاية موسم الحصاد، إذ تزامن القمر هذا العام، مع ظاهرة القمر العملاق، ليبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

ويرجع سبب كبر حجم القمر وسطوعه إلى مدار القمر الإهليلجي حول الأرض، حيث يقترب أحيانا من النقطة الأقرب إلى الأرض "الحضيض" ويبتعد أحيانا عن النقطة الأبعد "الأوج".

وعندما يكون البدر قريبا من الحضيض، يطلق عليه اسم القمر العملاق، إذ بلغ القمر ذروته قبيل منتصف الليل، عند الساعة 11:47 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين 6 أكتوبر.

كانت الليلة الماضية الأولى من بين ثلاثة أقمار عملاقة من المقرر حدوثها خلال عام 2025 وخلال هذا الحدث، التقط المصورون من مختلف الدول أفضل الصور للقمر، والتي أظهرت جماله وضيائه المميز.

في إيطاليا، التقط المصور لورنزو دي كولا صورة للقمر وهو يرتفع فوق قلعة روكا كالاسيو وكنيسة سانتا ماريا ديلا بييتا في كالاسيو، بينما التقط المصور جونجا لايسونج القمر مضاءً في السماء فوق قصر بوتالا بمنطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين.

وفي إندونيسيا، صور أديتيا إيراوان طائرة تحلق أمام القمر أثناء ارتفاعه فوق مقاطعة جاوة الغربية، بينما التقط ياسويوشي تشيبا صورًا للقمر وهو يضيء سماء الليل فوق نصب تحرير إيريان الغربية في جاكرتا.

وفي الصين أيضا، التقط تشي شيونغ صورة للقمر على قمة جسر بمدينة داتشينغ في شمال شرق البلاد. أما في المملكة المتحدة، فأظهر رشيد نجاتي أسليم القمر خلف أحد مصابيح الشوارع في مانشستر.

ويعتبر هذا القمر عملاقا لأن المسافة بين الأرض وقمرنا الطبيعي كانت أقصر بنسبة 10% من المعتاد، حيث بلغ القمر حوالي 224,599 ميلًا (361,457 كيلومترا) بدلًا من المسافة المتوسطة البالغة 238,855 ميلًا (384,400 كيلومتر).

غالبا ما يظهر قمر الحصاد في سبتمبر، لكنه جاء هذا العام في أكتوبر نتيجة الاختلافات الطبيعية في التقويم القمري.