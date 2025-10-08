جوجل تعلن توسع اشتراك AI Plus إلى 8 دول عربية بينها مصر

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق اشتراك الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة Google AI Plus ليشمل 36 دولة جديدة حول العالم، من بينها أربع دول عربية هي العراق والجزائر والأردن ولبنان، في خطوة تؤكد اهتمام الشركة بتوسيع انتشار خدماتها في المنطقة العربية.

وكان الاشتراك قد أطلق في وقت سابق خلال سبتمبر الماضي في مصر والمغرب وتونس واليمن، ليصبح الآن متاحًا في ثماني دول عربية يبلغ مجموع سكانها أكثر من 300 مليون نسمة، إلى جانب ما يقارب 70 دولة أخرى حول العالم.

خدمة بميزات متقدمة وسعر في المتناول

يستهدف اشتراك Google AI Plus تمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، إذ يبلغ سعر الاشتراك الشهري نحو 4.5 دولارات أمريكية فقط، مقارنةً بخطة AI Pro التي تصل إلى 20 دولارًا شهريًا، واشتراك AI Ultra الموجّه للمحترفين بسعر 250 دولارًا.

ويقدّم الاشتراك الجديد مجموعة شاملة من الميزات تشمل تحسين إنشاء وتحرير الصور عبر أداة Gemini Nano، وتوليد الفيديوهات المتقدمة بواسطة Veo 3، إضافة إلى أدوات Flow وWhisk، وميزة البحث العميق (Deep Research) المعتمدة على نموذج Gemini 2.5 Pro.

كما يتكامل الاشتراك مباشرةً مع خدمات Gmail وDocs وSheets، ويوفّر 200 جيجابايت من السعة التخزينية السحابية يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

تخفيضات لجذب المستخدمين الجدد

ولتوسيع قاعدة المستخدمين، تمنح جوجل المشتركين الجدد خصمًا بنسبة 50% خلال أول ستة أشهر، في محاولة لتشجيع الانتقال من الحسابات المجانية إلى الاشتراكات المدفوعة.

يمثل التوسع الجديد جزءا من استراتيجية جوجل لتعزيز وجودها في العالم العربي، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. ويتوقع أن يسهم ذلك في دعم المحتوى الرقمي العربي، وجعل أدوات جوجل أكثر جاذبية للشرائح الواسعة التي تقيّدها حدود الاستخدام المجاني.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق الشركة رسميا وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في محرك بحث جوجل باللغة العربية، بعد أن كان متاحا سابقا باللغة الإنجليزية فقط، مما يعزز من تجربة البحث الذكية للمستخدمين العرب.