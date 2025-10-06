صور مذهلة توثق هجوم المضاد الحيوي على البكتيريا

13 صورة لأموال الشيطان التي كانت تقدم كقرابين للآلهة الوثنية في القرن السادس

تمكن فريق من العلماء من التقاط صور دقيقة تظهر المضاد الحيوي بوليميكسينات أثناء عمله على تعطيل أغشية البكتيريا المسببة للأمراض والتسلل إلى أحشائها، في خطوة تفتح آفاقا لفهم آليات مقاومة البكتيريا وتطوير علاجات أكثر فعالية.

البوليميكسينات تهاجم الدرع الواقي للبكتيريا

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة Nature Microbiology، لاحظ العلماء أن المضاد الحيوي يجبر الأغشية المحيطة بخلايا بكتيريا الإشريكية القولونية على تكوين نتوءات وانتفاخات، ثم تُفقد البكتيريا الغشاء الخارجي مؤقتًا، مما يسمح للبكتيريا بالدخول وقتل الخلية.

وقالت كارولينا بوريللي، طالبة الدكتوراه بجامعة لندن والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "كان من المذهل رؤية تأثير المضاد الحيوي على سطح البكتيريا في الوقت الفعلي"

تقنية متقدمة

واعتمد الباحثون على مجهر القوة الذرية لرسم خريطة دقيقة لأشكال البكتيريا أثناء التعرض للمضاد الحيوي، حيث مرروا إبرة دقيقة على سطح الخلية لرصد تغيراتها الدقيقة مع هجوم البوليميكسين، وكشفت الصور عن نتوءات صغيرة تتشكل على الغشاء الخارجي، ما يؤدي في النهاية إلى فتح ثغرات تسمح بدخول المضاد الحيوي

وأظهرت الدراسة أن البوليميكسينات تعمل على البكتيريا النشطة في النمو، ولا تستهدف تلك التي دخلت حالة الخمول، حيث لا تستطيع البكتيريا النائمة بناء غشائها الخارجي وبالتالي تصبح أقل عرضة لهجوم المضاد الحيوي.

وأكد بارت هوجينبوم، الباحث المشارك: "تحدينا التالي هو استخدام هذه النتائج لزيادة فعالية المضادات الحيوية، عبر الجمع بين البوليميكسينات وعلاجات تحفز البكتيريا النائمة على النشاط".