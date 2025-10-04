بيزوس: ملايين البشر سيهجرون الأرض ليعيشوا في الفضاء.. تفاصيل

مصراوي

توقع مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، خلال ظهوره النادر في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي في تورينو يوم الجمعة، أن الملايين من البشر سيعيشون في الفضاء "في العقدين المقبلين"، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وفي حديثه مع جون إلكان، سليل سلالة أنييلي الإيطالية، أكد بيزوس، مؤسس شركة الصواريخ بلو أوريجين، أن الناس سيعيشون في الفضاء "لأنهم يريدون ذلك"، مشيرًا إلى أن الروبوتات ستتولى الأعمال الشاقة، بينما تطفو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة في مدارات الفضاء العليا.

منافسة فضائية مع ماسك

يبدو تصريح بيزوس محاولة للتفوق على منافسه في القطاع الفضائي، إيلون ماسك، الذي سبق وتنبأ باستعمار البشر للمريخ، وأشار إلى إمكانية عيش مليون شخص هناك بحلول عام 2050.

وعلى صعيد آخر، أبدى بيزوس تفاؤله بشأن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واصفًا إياها بأنها فقاعة "جيدة"، نظرًا لأنها "صناعية" وليست "مالية".

وأضاف: "لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للشعور بالحماس تجاه المستقبل"، في حين أشار بعض الحضور إلى مزيج من الحيرة والتفكير حول هذه التصريحات.

