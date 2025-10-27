مايكروسوفت تُطلق منافسًا لمتصفح الذكاء الاصطناعي "أطلس"



وكالات

أطلقت شركة "مايكروسوفت" إصدارا جديدا من متصفح الإنترنت "إيدج" بإضافة العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي ليصبح شبه متطابق من حيث الشكل مع متصفح الذكاء الاصطناعي "أطلس" من شركة "أوبن أيه آي".

وأضافت مايكروسوفت "كوبايلوت" إلى الإصدار الجديد من المتصفح "إيدج" ليصبح أكثر من مجرد إضافة بسيطة، وأكثر من مساعد ذكي ومرن، يتبع المستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت.

ووصف مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت أيه آي" ذراع الذكاء الاصطناعي في مجموعة مايكروسوفت المنتج الجديد بهذه المصطلحات في الإعلان.

وكتب سليمان في منشور الإعلان: "يتطور وضع كوبايلوت في إيدج إلى متصفح ذكاء اصطناعي يمثل رفيقك الديناميكي والذكي، حيث يمكن لكوبايلوت رؤية علامات التبويب المفتوحة لديك والتفكير فيها، وتلخيص المعلومات ومقارنتها، وحتى اتخاذ إجراءات مثل حجز فندق أو ملء النماذج".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إطلاق "أوبن أيه آي" للمتصفح "أطلس"، وبالطبع، كان إصدار "كوبايلوت" مقررا منذ أسابيع، ومن المرجح أن يكون وضع "كوبايلوت" الجديد قيد التطوير منذ أشهر.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن جزءا من التشابه بين المتصفحين عملي، فالمستخدمون يحبون المتصفحات البسيطة، وهناك طرق محدودة لدمج نافذة محادثة الذكاء الاصطناعي في شاشة "علامة التبويب الجديدة".

بالنسبة للمستخدمين، يكمن الاختلاف الرئيسي في نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية التي يعمل بها المتصفحان.

ووفق الموقع، فإن المتصفحات تتشابه في الغالب، ولكن نظرا للمخاطر الكبيرة في سباق الذكاء الاصطناعي والوضع المتوتر بين الشركتين، يصبح إصدار كلا المتصفحين في نفس الأسبوع مؤشرا مهما على حجم التنافس في هذه السوق سريعة النمو، وفقا لسكاي نيوز.