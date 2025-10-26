إعلان

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحل مشكلة المقاطع المفقودة

كتب : محمود الهواري

03:14 م 26/10/2025

إنستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصلح "إنستجرام" أخيرا واحدة من أكثر المشكلات إزعاجا لمستخدمي مقاطع "ريلز"، وهي فقدان المقاطع أثناء التمرير أو إغلاقها بالخطأ دون إمكانية الرجوع إليها.
وأعلنت المنصة عن إطلاق ميزة "سجل المشاهدة"، وهي خاصية تتيح للمستخدمين استعراض جميع مقاطع الريلز التي شاهدوها من قبل، حتى يتمكنوا من استرجاع المقاطع التي لم يحفظوها أو تجاوزوها عن غير قصد.

وتشبه الميزة الجديدة ما هو موجود بالفعل على "تيك توك" و"يوتيوب"، وتعد خطوة مهمة في محاولة "إنستجرام" اللحاق بالمنافسة في مجال الفيديوهات القصيرة.
ويمكن الوصول إلى السجل من خلال: الإعدادات ثم نشاطك ثم سجل المشاهدة، مع إمكانية حذف أي مقطع من السجل متى أراد المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات المتتالية على التطبيق، شملت مؤخرا زر إعادة النشر وأدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقصص، في إطار سعي "إنستغرام" لتعزيز تجربة المستخدمين ومنافسة المنصات الأخرى بقوة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنستجرام حل مشكلة المقاطع المفقودة مقاطع ريلز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي