إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحل مشكلة المقاطع المفقودة

أصلح "إنستجرام" أخيرا واحدة من أكثر المشكلات إزعاجا لمستخدمي مقاطع "ريلز"، وهي فقدان المقاطع أثناء التمرير أو إغلاقها بالخطأ دون إمكانية الرجوع إليها.

وأعلنت المنصة عن إطلاق ميزة "سجل المشاهدة"، وهي خاصية تتيح للمستخدمين استعراض جميع مقاطع الريلز التي شاهدوها من قبل، حتى يتمكنوا من استرجاع المقاطع التي لم يحفظوها أو تجاوزوها عن غير قصد.

وتشبه الميزة الجديدة ما هو موجود بالفعل على "تيك توك" و"يوتيوب"، وتعد خطوة مهمة في محاولة "إنستجرام" اللحاق بالمنافسة في مجال الفيديوهات القصيرة.

ويمكن الوصول إلى السجل من خلال: الإعدادات ثم نشاطك ثم سجل المشاهدة، مع إمكانية حذف أي مقطع من السجل متى أراد المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات المتتالية على التطبيق، شملت مؤخرا زر إعادة النشر وأدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقصص، في إطار سعي "إنستغرام" لتعزيز تجربة المستخدمين ومنافسة المنصات الأخرى بقوة.