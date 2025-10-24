كاسيو تطلق تطلق ساعة جديدة في حجم الخاتم

(د ب أ)

أعلنت شركة كاسيو عن إطلاق سلسلة الساعات G-Shock Nano DWN-5600 الجديدة، التي تأتي في حجم الخاتم؛ حيث تأتي بأبعاد 4ر23 × 20 × 5ر7 ملم، بينما يبلغ وزنها 6 جرامات فقط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سلسلة الساعات G-Shock Nano DWN-5600 الجديدة تضم ثلاثة موديلات، هي: DWN-5600-1JR باللون الأسود و DWN-5600-4JR باللون الأحمر و DWN-5600-9JR باللون الأصفر.

ساعة متكاملة الوظائف

وبحجمها، الذي لا يتجاوز عُشر حجم ساعة G-Shock التقليدية، تبدو ساعة G-Shock Nano DWN-5600 في البداية وكأنها قطعة مميزة لهواة الجمع أو جهاز ذكي، لكنها في الواقع ساعة متكاملة الوظائف؛ حيث تم تزويدها بشاشة LCD رقمية، واحتفظت بالميزات الأساسية لسلسلة ساعات G-Shock مثل التوقيت المزدوج وساعة الإيقاف والتقويم التلقائي ومنبه ضوئي وامض يُفعّل في أوقات محددة.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، تشتمل ساعة G-Shock Nano DWN-5600 على ثلاثة أزرار جانبية عملية يمكن استخدامها لتغيير الأوضاع وتفعيل ضوء LED.

مقاومة الماء والصدمات

وتتمتع سلسلة الساعات G-Shock Nano DWN-5600 الجديدة بمقاومة الصدمات، وكذلك مقاومة الماء حتى عمق 200 متر. وتمتاز البطارية بأنها قابلة للاستبدال، بينما يصل عمرها الافتراضي إلى حوالي عامين.

وتم صنع الإطار والسوار من البلاستيك المعاد تدويره، ويمكن تعديل مقاس الساعة من 48 مم إلى 82 مم باستخدام فتحات السوار التقليدية.