25 صورة فائزة في جوائز كروماتيك العالمية تخطف الأنظار

كتب- محمود الهواري:

نشر موقع "121clicks" مجموعة من 25 صورة مذهلة للحياة البرية ضمن الصور الفائزة في جوائز كروماتيك الدولية للتصوير الملون، التي تعد واحدة من أبرز المسابقات الفنية التي تحتفي بجمال الطبيعة وقوة اللون في التعبير البصري.

وأبرزت الجوائز هذا العام تنوع المشاركين من محترفين وهواة، حيث قدم كل مصور رؤيته الفريدة للطبيعة في لحظات يصعب تكرارها أو حتى ملاحظتها بالعين المجردة.

وتعرف جوائز كروماتيك بقدرتها على دمج الإبداع الفني بالدقة التقنية، لتتحول كل لقطة إلى لوحة تحكي قصة من خلال الألوان والإضاءة وتفاصيل المشهد.