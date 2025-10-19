قرار لحماية مستخدمي واتساب من برامج التجسس… فما القصة؟

وافق قاض فيدرالي أمريكي على طلب تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، بإصدار أمر قضائي دائم يمنع شركة NSO Group المتخصصة في برامج التجسس من استهداف مستخدمي التطبيق.

وخفضت القاضية فيليس هاميلتون الغرامة التي كان من المقرر أن تدفعها NSO Group لشركة ميتا بشكل كبير.

وكان من المقرر أن تدفع الشركة أكثر من 167 مليون دولار، بعد حملة استهدفت عام 2019 أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق واتساب، بينهم نشطاء صحفيون وحقوقيون.

ومع القرار الجديد، تم تحديد نسبة التعويضات العقابية عند 9 إلى 1، ما قلل المبلغ إلى حوالي 4 ملايين دولار فقط.

وقال ويل كاثارت، رئيس واتساب، في بيان رسمي: "نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة NSO على استهدافها أفراد المجتمع المدني"، مضيفا أن الحكم يمنع NSO من استهداف مستخدمي واتساب حول العالم.