ميتا تعلن طرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصتها الأشهر.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق "واتساب"، عن تعديل جديد في شروط استخدام واجهة برمجة تطبيقات الأعمال (Business API)، يقضي بمنع تشغيل أو توزيع روبوتات الدردشة العامة عبر المنصة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 15 يناير 2026، ما يعني أن تطبيقات مثل شات جي بي تي (ChatGPT) من "أوبن إيه آي"، وPerplexity وLuzia وPoke لن تتمكن من تقديم خدماتها عبر "واتساب" بعد هذا التاريخ.

حظر صريح على مزودي الذكاء الاصطناعي

وأضافت ميتا بندا جديدا مخصصا لما تسميه مزودي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ينص على حظر تطوير أو توزيع مساعدين ذكيين عامين عبر "واتساب"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كانت تلك الخدمات تمثل الوظيفة الأساسية للتطبيق.

وبحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch"، فإن القرار لا يشمل الأنشطة التجارية التي تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي لأغراض خدمة العملاء مثل شركات السفر أو التجارة الإلكترونية، طالما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقتصر على دعم العملاء وليس كمساعد عام مستقل.

قال متحدث باسم "ميتا" إن الهدف من واجهة برمجة "واتساب للأعمال" هو دعم الشركات في تقديم خدمات عملاء فعالة وإرسال التحديثات المهمة، وليس تحويل المنصة إلى مركز لتوزيع روبوتات الدردشة العامة.

وأضاف أن تشغيل المساعدين الذكيين على نطاق واسع تسبب في زيادة الضغط على خوادم الشركة، وأدى إلى احتياجات دعم فني غير متوقعة، ما دفع "ميتا" لاتخاذ قرار الحظر للحفاظ على التركيز الاستراتيجي للخدمة.

إلى جانب الأسباب التقنية، فإن للقرار خلفية اقتصادية واضحة.

ويعد "واتساب بزنس" أحد أهم مصادر الإيرادات لميتا، إذ تفرض الشركة رسوما على الشركات وفقا لأنواع الرسائل سواء كانت تسويقية أو خدمية أو توثيقية.

لكن روبوتات الذكاء الاصطناعي كانت تعمل خارج هذا النظام الربحي، مما يعني أن ميتا لم تكن تحقق أي عائد من ملايين الرسائل التي تولدها تلك التطبيقات.

وأشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الرسائل التجارية هي الركيزة القادمة لنمو ميتا، مؤكدًا أن واتساب يمتلك الآن أكثر من 3 مليارات مستخدم شهريًا، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة وحدها.

احتكار رسمي لـ "Meta AI"

مع دخول الشروط الجديدة حيز التنفيذ، لن يسمح لأي روبوت ذكاء اصطناعي عام بالعمل عبر "واتساب"، باستثناء المساعد الرسمي Meta AI الذي تطوره الشركة داخليا.