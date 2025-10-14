ما ميزة "تلخيص الصفحات" الجديدة من جوجل وكيف تعمل؟

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة ذكية جديدة داخل متصفح كروم على هواتف أندرويد وiOS، تتيح للمستخدمين تلخيص محتوى أي صفحة ويب بضغطة واحدة، بالاعتماد على قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" (Gemini).

وصممت الميزة التي تحمل اسم "Summarize" لمساعدة المستخدمين على فهم الصفحات الطويلة أو المعقدة بسهولة، سواء كانت مقالات إخبارية أو نتائج بحث أو حتى صفحات من تطبيق "جوجل نيوز".

الوصول إلى الميزة عبر واجهة جيميني

وبحسب موقع PhoneArena ، يمكن لمستخدمي أجهزة بيكسل العاملة بنظام أندرويد 16 أو النسخة التجريبية QPR2 Beta 2 الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال واجهة Gemini Overlay بالضغط المطول على زر التشغيل.

وبمجرد ظهور الواجهة، يستطيع المستخدم اختيار خيار "Summarize" ليعرض جيميني ملخصا موجزا ودقيقا للصفحة المفتوحة، إلى جانب أدوات أخرى مثل “Ask about page” التي تتيح طرح أسئلة لفهم محتوى الفقرات أو مقارنة المعلومات داخل النص.

وتمتد الميزة كذلك إلى الصفحات داخل تبويبات كروم المخصصة (Custom Tabs) مثل "Discover"، كما تدعم تلخيص نتائج البحث ومقالات تطبيق "جوجل نيوز".

دعم لأجهزة آيفون أيضا

على أجهزة آيفون، يمكن الوصول إلى الميزة عبر رمز صغير على يسار شريط العنوان في تطبيق كروم، يشبه كومة أوراق تحمل علامة “+”.

وبالضغط على الرمز، يظهر خيار “Ask Gemini” الذي يفتح واجهة المساعد لتقديم تلخيص فوري لمحتوى الصفحة.

جيميني يتحول إلى مساعد رقمي شامل

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية جوجل لتحويل جيميني إلى مساعد رقمي متكامل، إذ أصبح قادرا ليس فقط على تلخيص النصوص، بل أيضا على التعرف على محتوى الشاشة بفضل ميزة “Share screen with Live”.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين مثلا مقارنة المنتجات داخل تطبيقات التسوق أو فهم تعليمات تركيب معقدة بمجرد ظهورها على الشاشة.

وللاستفادة من الميزة، يجب تثبيت تطبيق جيميني على الهاتف من جوجل بلاي أو آب ستور، مع إمكانية استبدال المساعد الصوتي التقليدي بـ جيميني للحصول على إجابات أكثر ذكاء وتفصيلا.