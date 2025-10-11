قرار مهم من يوتيوب يغير مصير هذه الفئة من صناع المحتوى.. تفاصيل

أعلنت منصة يوتيوب، التابعة لشركة جوجل، عن طرح ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى الذين تم حظرهم سابقا من المنصة فرصة للعودة مجددا، بعد أن كانت القواعد القديمة تقضي بالمنع الدائم مدى الحياة.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها الرسمية: "ندرك أن كثيرا من صناع المحتوى الذين تم استبعادهم يستحقون فرصة ثانية، ونتطلع إلى تمكينهم من البدء من جديد واستعادة صوتهم على المنصة"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

الميزة الجديدة تمنح المؤهلين من صُناع المحتوى إمكانية تقديم طلب لإنشاء قناة جديدة، شرط مرور عام كامل على إغلاق قناتهم الأصلية، على أن تبدأ القناة الجديدة من الصفر دون نقل أي فيديوهات أو مشتركين أو امتيازات سابقة.

وأوضحت يوتيوب أن هذه الخطوة مستقلة عن عملية الاستئناف الحالية، إذ يمكن لصناع المحتوى الذين رُفضت طلبات استئنافهم سابقًا التقدّم مجددًا بطلب لإنشاء قناة جديدة عبر واجهة YouTube Studio خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا للمنصة، سيتم تقييم الطلبات بناءً على خطورة وتكرار الانتهاكات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار السلوكيات خارج المنصة التي قد تُعرّض المجتمع للخطر، مثل أي نشاط يمس سلامة الأطفال.

ويستثنى من هذا البرنامج أولئك الذين أغلقت قنواتهم بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر أو سياسات مسؤولية صناع المحتوى، إضافة إلى من حذفوا حساباتهم بأنفسهم.