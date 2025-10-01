هاتف أم جاسوس؟.. 3 إعدادات خفية يجب إغلاقها لمواجهة التجسس الإعلاني

مع التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد الهاتف الذكي مجرد أداة اتصال في يدك، بل تحول إلى سجل مفصل لحياتك تعمل جوجل على تحديثه باستمرار، إذ تقوم الشركة بتسجيل عمليات بحثك، وتحركاتك الجغرافية، وسجل مشاهداتك، لترسم بذلك خريطة دقيقة لاهتماماتك.

وبحسب موقع "PCMag"، أحد أبرز المراجع العالمية في مجال التكنولوجيا، فإن جوجل تستخدم هذه البيانات لتزويدك بتجارب أكثر تخصيصا، لكن الحقيقة الواضحة هي أن هذا الاستخدام يهدف بالدرجة الأولى إلى تغذية آلتها الإعلانية الضخمة.

هذا التتبع المستمر يتجاوز حدود الراحة ليصل إلى انتهاك الخصوصية، لذا أصبحت استعادة السيطرة على بياناتك ضرورة ملحة تبدأ بتغيير إعدادات خفية في حسابك على جوجل، والتحكم في كيفية إدارة نشاطك على الويب، وسجل موقعك الجغرافي، والإعلانات المخصصة.

1- إيقاف التتبع الفوري

يعد سجل "نشاط الويب والتطبيقات" المخزن في حسابك المصدر الأساسي الذي تستغله جوجل في بناء ملفك الشخصي الإعلاني، حيث أنه في حالة كنت تستخدم محرك بحث جوجل أو أي تطبيق تابع للشركة، فسيتم تتبع نشاطك وحفظه في هذا القسم.

ولإيقاف هذا التتبع فورا، يجب على المستخدم أن يتوجه إلى القائمة المنسدلة في هذا القسم ويختار "إيقاف"، حيث يؤدي ذلك إلى منع جوجل من تسجيل أي نشاط لاحق.

ولتحقيق أقصى قدر من الخصوصية، يمكن للمستخدم اختيار "إيقاف وحذف النشاط" لتعطيل الميزة ومسح جميع المعلومات المحفوظة سابقا من خوادم جوجل.

وإذا كان المستخدم يفضل حذف بيانات معينة دون غيرها من خدمة محددة، فيمكنه تحديد ذلك التطبيق مثل الخرائط أو الأخبار من القائمة، حيث تعرض كل خدمة جدولا زمنيا لأنشطته، ويمكنه حذف أي نشاط غير مرغوب فيه.

وللتحكم المستقبلي، يمكن للمستخدم اختيار "الحذف التلقائي" أسفل القائمة لإبلاغ جوجل بموعد حذف بياناته بشكل دوري، حيث يتيح هذا الخيار اختيار فترات زمنية تتراوح بين 3 أو 18 أو 36 شهرا، ليتم بعدها حذف أي نشاط يتجاوز هذه الفترة تلقائيا.

2- إبطال المراقبة الجغرافية

تحفظ جميع بيانات موقعك في مستودع خاص يطلق عليه جوجل اسم "الخط الزمني"، وهو خريطة تفصيلية لجميع الأماكن التي زرتها والطرق التي سلكتها، فإذا كنت ترغب في إدارة هذه المعلومات، فمن الأفضل الانتقال إلى الإعدادات من تطبيق خرائط جوجل مباشرة على هاتفك.

يجب على المستخدم أولا الانتباه إلى أيقونة السحابة في أعلى اليمين فإذا كانت مُفعلة، فهذا يعني أن الجدول الزمني متاح من أجهزة متعددة.

وعلى الرغم من أن النسخ الاحتياطية السحابية قد تكون معطلة افتراضيا، فإذا قمت بتفعيلها سابقا، يُنصح بتعطيلها مرة أخرى.

ومن خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي واختيار "الجدول الزمني" داخل التطبيق، يمكن عرض بيانات الموقع، ومن ثم حذف بيانات الأيام الفردية أو "إزالة المحطة من اليوم" عبر قائمة النقاط الثلاث.

لمزيد من التحكم، يمكن الوصول إلى "إعدادات الموقع والخصوصية" وإبقاء صور جوجل معطلة لمنع إرفاق الصور بمخططك الزمني.

وللوصول إلى عناصر التحكم بالمخطط الزمني، ينقر المستخدم على القائمة المنسدلة "إيقاف" لتعطيل المخطط الزمني ومسح مخازن بيانات جوجل، مع وجود خيار لحذف كل شيء بالنقر على "حذف جميع بيانات المخطط الزمني" أو حذف مجموعة فرعية أصغر.

3 - التحصين ضد الإعلانات

تستخدم جوجل نشاطك على الويب والتطبيقات، وسجل يوتيوب، وبيانات موقعك لتخصيص الإعلانات التي تظهر لك.

ولإيقاف هذه الآلية، يمكن للمستخدم البحث في حسابه على جوجل، ضمن قسم "البيانات والخصوصية"، والعثور على قسم "الإعلانات المخصصة" للتحكم في الإعلانات الصادرة عن جوجل وشركائها الخارجيين.

لتعطيل إعلانات جوجل المخصصة، يجب النقر على "مركز إعلاناتي"، ثم فتح القائمة المنسدلة "الإعلانات المخصصة" في الزاوية العلوية اليمنى واختيار "إيقاف".

هذه الخطوة تلغي تفضيلات "مركز إعلاناتي" وتمنع استخدام نشاطك لتخصيص الإعلانات التي تراها، والعودة إلى قسم "الإعلانات المخصصة" مرة أخرى، والنقر على "إعدادات إعلانات الشركاء"، ثم تعطيل الخيار الذي يسمح لشركاء جوجل باستخدام بياناتك، لتأمين خصوصيتك بشكل كامل ضد الأطراف الثالثة.

