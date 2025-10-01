إعلان

بينهما الأهرامات.. شاهد بالصور 25 معلما ومبنى مشهورا حول العالم

كتب : مصراوي

06:26 م 01/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    معبد اللوتس - نيودلهي، الهند_25
  • عرض 25 صورة
    متحف نيتيروي للفن المعاصر – نيتيروي، ريو دي جانيرو، البرازيل_22
  • عرض 25 صورة
    متحف جوجنهايم - مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية_21
  • عرض 25 صورة
    مركز التجارة العالمي - مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية_23
  • عرض 25 صورة
    متحف أورسيه – باريس، فرنسا_20
  • عرض 25 صورة
    مسجد قرطبة – قرطبة، إسبانيا_24
  • عرض 25 صورة
    كازا ميلا – برشلونة، إسبانيا_17
  • عرض 25 صورة
    كاتدرائية متروبوليتان في برازيليا – برازيليا، البرازيل_16
  • عرض 25 صورة
    لو سنتر بومبيدو – باريس، فرنسا_19
  • عرض 25 صورة
    قوس البوابة - سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية_14
  • عرض 25 صورة
    قلعة فرونتيناك - كيبيك، كندا_13
  • عرض 25 صورة
    قبة الصخرة — القدس_12
  • عرض 25 صورة
    شاتو دو شينونسو – شينونسو، فرنسا_11
  • عرض 25 صورة
    دير وستمنستر - لندن، المملكة المتحدة_10
  • عرض 25 صورة
    تاج محل - أغرا، الهند_9
  • عرض 25 صورة
    كاتدرائية القديس باسيليوس - موسكو، روسيا_15
  • عرض 25 صورة
    المدينة المحرمة - بكين، الصين_5
  • عرض 25 صورة
    الكولوسيوم - روما، إيطاليا_4
  • عرض 25 صورة
    بيت الرقص - براغ، جمهورية التشيك_8
  • عرض 25 صورة
    البيت الأبيض - واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية_2
  • عرض 25 صورة
    كنيسة السيدة العذراء في دريسدن – دريسدن، ألمانيا_18
  • عرض 25 صورة
    أكروبوليس أثينا — أثينا، اليونان_1
  • عرض 25 صورة
    أهرامات الجيزة — الجيزة، مصر_6
  • عرض 25 صورة
    الخيار المخلل — لندن، المملكة المتحدة_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

نشرت مجلة "Architectural Digest"، المصدر الرائد عالميا في التصميم والهندسة المعمارية، مجموعة مختارة من الأماكن حول العالم، مؤكدة أن المعالم والمباني الشهيرة هي الدليل الحقيقي للمسافرين الراغبين في التعمق بتاريخ أي وجهة جديدة.

وبحسب المجلة تعد المعالم والمباني شواهد صامتة تكشف عن عصور وممالك وأذواق ماضية، وتقدم دلالات قوية لمستقبل المكان.

وتعد هذه التشكيلة المعمارية، التي تجمع بين السحر المعماري والأهمية التاريخية، بمثابة قائمة سفر لا غنى عنها، إذ تشمل القائمة معالم شهيرة عالميا مثل أهرامات الجيزة ومتاحف وكنائس أوروبا، بالإضافة إلى تحف معمارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التصميم والهندسة المعمارية الأهرامات مبنى مشهورا حول العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة