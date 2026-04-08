وول ستريت: ترامب يخطط لمعاقبة حلفاء "الناتو" المتخاذلين في حرب إيران

كتب : محمد جعفر

11:58 م 08/04/2026

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس مقترحًا لمعاقبة بعض دول حلف شمال الأطلسي، بدعوى عدم تقديمها دعمًا كافيًا للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب على إيران.

أمريكا تدرس إعادة توزيع قواتها بالناتو

وأوضح التقرير أن الخطة المطروحة تشمل إعادة توزيع القوات الأمريكية، من خلال سحبها من دول بالحلف ترى واشنطن أنها لم تتعاون بالشكل المطلوب، ونقلها إلى دول أخرى أبدت دعمًا أكبر للحملة العسكرية الأمريكية.

ترامب وأزمة جرينلاند

وسبق لترامب أن انتقد دولًا في الناتو لعدم مشاركتها في دعم واشنطن خلال الحرب مع إيران، كما أعاد طرح قضية جرينلاند، وذلك قبل زيارة مرتقبة إلى واشنطن هذا الأسبوع للأمين العام للحلف مارك روته.

وكان ترامب قد هدد بضم جرينلاند، وهي منطقة واسعة في القطب الشمالي تخضع لسيادة الدنمارك العضو في الناتو، قبل أن يتراجع عن هذا الطرح في مواجهة اعتراضات الحلفاء الأوروبيين.

