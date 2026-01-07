مواصفات وأسعار سلسلة هواتف OPPO Reno15 في مصر "صور"

تسريبات عن ميزة خصوصية جديدة في Galaxy S26 Ultra

أعلنت شركة OPPO عن إطلاق سلسلة هواتف Reno15 5G الجديدة في السوق المصرية رسميا، والتي تحمل شعار "امتلك اللحظة".

سلسلة هواتف Reno15 5G

وتعتمد الهواتف على تصميم الضوء النابض مع ظهر زجاجي منحوت من قطعة واحدة وإطار من الألومنيوم، إذ يبرز في جميع الإصدارات وحدة كاميرا "Dynamic Stellar Ring"، مع دعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68/IP69 في الإصدارات العليا.

Reno15 Pro Max 5G

يأتي Reno15 Pro Max 5G أقوى إصدار في السلسلة، مزودا بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1272 × 2772 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وحواف متماثلة فائقة النحافة.

ويدعم هاتف Reno15 Pro Max 5G نظام التشغيل Android 16 مع ColorOS 16، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 8450 ثماني النواة و12 جيجابايت رام، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

كاميرات هاتف Reno15 Pro Max 5G

يركز الهاتف على تجربة التصوير بكاميرا ثلاثية، إذ يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري، عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل لتقريب بصري يصل إلى 3.5x، وعدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل لتغطية المشاهد الواسعة.

وتأتي كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع زاوية رؤية 100° لتصوير مجموعات كاملة أو مناظر طبيعية.

بطارية هاتف Reno15 Pro Max 5G

ويأتي الهاتف ببطارية سعة 6500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والشحن العكسي.

Reno15 Pro 5G

يأتي Reno15 Pro 5G بشاشة 6.32 بوصة بدقة 1216 × 2640 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8450 مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

كاميرات هاتف Reno15 Pro 5G

ويأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و50 ميجابكسل للعدسة المقربة، و50 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K و120/240/480 إطارا في الثانية، كما تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل السيلفي الجماعي وزوايا واسعة.

بطارية هاتف Reno15 Pro 5G

تبلغ سعة البطارية 6200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ويوفر الهاتف أداء متميز في الألعاب بفضل AI HyperBoost 2.0، مع تحكم ذكي في الحرارة.

Reno15 5G

يستهدف Reno15 5G المستخدمين الباحثين عن سعر متوسط، مع شاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة، ودقة 1256 × 2760 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 الجيل الرابع، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8/12 جيجابايت.

كاميرات هاتف Reno15 5G

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، بينما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل تجربة سيلفي واسعة، بينما يأتي الهاتف ببطارية 6500 مللي أمبير مع شحن سريع 80 واط.

اتصالات سلسلة هواتف Reno15

وتحسن OPPO الاتصال بفضل AI LinkBoost 3.0، وشريحة SignalBoost Chip X1 في Pro، وشريحة NetworkBoost Chip S1 في Pro Max لضمان استقرار الشبكة، مع دعم نقل الملفات بين أجهزة iOS وAndroid والتحكم عن بُعد عبر الكمبيوتر.

ألوان سلسلة هواتف Oppo Reno15

تتوفر سلسلة OPPO Reno15 5G بألوان متنوعة تشمل الأزرق الفاتح Aurora Blue، الأبيض Aurora White، الأزرق الغامق Twilight Blue، البني Dusk Brown، والذهبي Aurora Gold، مع اختلاف التوافر حسب الإصدار.

أسعار سلسلة هواتف Oppo Reno15 في مصر

تأتي سلسلة هواتف Oppo Reno15 5G بأسعار رسمية في السوق المصرية، مع ضمان محلي لكل الإصدارات.

سعر Reno15 Pro Max

ويسجل سعر Reno15 Pro Max للنسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام عند 43,000 جنيه، بينما يقدم Reno15 Pro للنسخة نفسها بسعر 37,000 جنيه.

سعر هاتف Reno15

ويتوفر Reno15، بسعر 27,000 جنيه للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، و29,000 جنيه للنسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.