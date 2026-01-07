إعلان

يقارب 383 مليار جنيه..الفائض الأولي يرتفع إلى 1.8% النصف الأول من 2025-2026

كتب : منال المصري

11:47 ص 07/01/2026

وزارة المالية

أعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية ارتفاع الفائض الأولى من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي بموازنة مصر ليقترب من 383 مليار جنيه مقابل 1.3% بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل عجز الموازنة للناتج المحلى استقرارا قرب 4.1% بالنصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول.

وفي نفس الاتجاه ارتفع حجم الإيرادات ليتخطي 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة.

كما ارتفع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترتين.

وأشارت المالية أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

وأكد البيان أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.

