أعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية ارتفاع الفائض الأولى من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي بموازنة مصر ليقترب من 383 مليار جنيه مقابل 1.3% بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل عجز الموازنة للناتج المحلى استقرارا قرب 4.1% بالنصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول.

وفي نفس الاتجاه ارتفع حجم الإيرادات ليتخطي 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة.

كما ارتفع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترتين.

وأشارت المالية أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

وأكد البيان أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.