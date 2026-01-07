إعلان

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط

كتب : علاء عمران

12:02 م 07/01/2026

ضبط تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وطبنجة، وهي الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإطلاق الأعيرة النارية بقصد الاحتفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط أشخاص اطلاق اعيرة نارية نتائج انتخابات النواب

