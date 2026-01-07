كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وطبنجة، وهي الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإطلاق الأعيرة النارية بقصد الاحتفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.