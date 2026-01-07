ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
كتب : علاء عمران
ضبط تعبيرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وطبنجة، وهي الأسلحة المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإطلاق الأعيرة النارية بقصد الاحتفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند
اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء
محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو
لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)
بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا