محافظ بورسعيد يهنئ الأنبا تادرس بعيد الميلاد -صور

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأربعاء، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بالكاتدرائية.

واستقبل نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، محافظ بورسعيد والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشخصيات العامة.

وقدم المحافظ، التهنئة وأطيب الأمنيات إلى الإخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بمزيد من الخير والمحبة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل روح التآخي والوحدة الوطنية راسخة بين أبناء الشعب المصري.

وأكد أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة لتعزيز قيم الترابط والمحبة والتسامح بين أبناء محافظة بورسعيد، متمنيًا للجميع دوام الخير والسلام.