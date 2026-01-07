إعلان

محافظ بورسعيد يهنئ الأنبا تادرس بعيد الميلاد -صور

كتب : طارق الرفاعي

12:00 م 07/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ بورسعيد ومطران بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    محافظ بورسعيد وتقديم التهنئة
  • عرض 4 صورة
    الحضور في القاعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأربعاء، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بالكاتدرائية.

واستقبل نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، محافظ بورسعيد والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشخصيات العامة.

وقدم المحافظ، التهنئة وأطيب الأمنيات إلى الإخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم بمزيد من الخير والمحبة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل روح التآخي والوحدة الوطنية راسخة بين أبناء الشعب المصري.

وأكد أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة لتعزيز قيم الترابط والمحبة والتسامح بين أبناء محافظة بورسعيد، متمنيًا للجميع دوام الخير والسلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد الأنبا تادرس محب حبشي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
انتخاب الرئيس والوكيلَين.. ننشر تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب
أخبار مصر

انتخاب الرئيس والوكيلَين.. ننشر تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب
غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح