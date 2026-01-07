إعلان

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي

كتب : صابر المحلاوي

10:38 ص 07/01/2026

منى هلا

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي، اتهمته فيه بسبّها أثناء سيرها بالطريق، على خلفية خلاف بينهما حول أولوية المرور، فضلًا عن محاولته الانحراف بسيارته تجاه سيارتها.

وطالبت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان ملابساتها، والاستعلام عن أرقام السيارة التي أدلت بها الفنانة منى هلا في محضر الشرطة.

كان قسم شرطة حدائق أكتوبر قد تلقى بلاغًا من الفنانة منى هلا، أفادت فيه بتعرضها للسب والشتم من قائد سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق، بسبب خلاف على أولوية المرور، مشيرة إلى أنه حاول الانحراف بسيارته باتجاهها قائلة: "رمى عليا.. كان هيخبطني".

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

