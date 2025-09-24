

وكالات

أعلن تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، إطلاق ميزة ترجمة الرسائل لنظامي "iOS" وأندوريد مع دعم لعدة لغات، إذ تعمل عبر الضغط مطولًا على الرسالة المرغوب معرفة معناها ثم النقر على خيار "ترجمة".

وبعدها، يقوم المستخدم باختيار اللغة التي يريد ترجمة الرسالة إليها أو منها، ثم تحميلها ليتم حفظها للاستخدام في الترجمات المستقبلية، بحسب منشور مدونة لواتساب.

ويمكن استخدام ميزة الترجمة الجديدة في الدردشات الفردية، والمجموعات، وتحديثات القنوات.

وسيتمكن مستخدمو أجهزة أندرويد أيضًا من تفعيل ميزة الترجمة التلقائية لجميع الرسائل في دردشة معينة، بحيث يتم ترجمة جميع الرسائل الواردة لاحقًا في تلك المحادثة تلقائيًا.

وقال "واتساب"، إنه تم تصميم ميزة ترجمة الرسائل لحماية خصوصية الدردشات، بحيث تمم عمليات الترجمة على جهاز المستخدم دون أن يتمكن واتساب من الاطلاع عليها.

وأشار "واتساب" إلى أنه بدأ في طرح ميزة ترجمة الرسائل تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعدد محدود من اللغات في البداية على أن تُضاف المزيد من اللغات لاحقًا.

وأضاف أن الميزة ستكون متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد بدعم لست لغات هي: الإنجليزية والإسبانية والهندية والبرتغالية والروسية والعربية، أما بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، فستتوفر هذه الميزة بأكثر من 19 لغة.