كامل الوزير: النصر للسيارات تستعد لإنتاج ميني باص كهربائي

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن شركة النصر للسيارات كانت قد توقفت فجأة رغم إنتاجها للسيارات والأتوبيسات والجرارات، مؤكدًا أن الحكومة قدمت دفعة مقدمة لإعادة تشغيلها، مما أدى إلى إنتاج 300 أتوبيس خلال عام واحد فقط.

وأوضح الفريق كامل الوزير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن الشركة بدأت تصنيع الأتوبيسات السياحية والميني باص لمواجهة الازدحام على القطارات السريعة، مشيرًا إلى وضع ميني باصات بجوار محطات الـLRT.

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن الشركة مكلفة بإنتاج ميني باص كهربائي، متوقعًا أن تتمكن خلال عام من تصنيعه بالكامل داخليًا.

وأكد الوزير، أن هذه الجهود تهدف إلى خلق آلاف الوظائف وتعزيز الصناعة الوطنية، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية وتلبية احتياجات السوق الداخلي.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية