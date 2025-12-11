اعتمدت وزارة التربية والتعليم، قرارات جديدة تتعلق بتنظيم التعامل مع حالات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بعد مناقشة مقترح مُقدَّم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.

وجاءت هذه القرارات عقب عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2025، والمعتمد من وزير التربية والتعليم، والتي انتهت إلى الموافقة على تعميم مجموعة من الضوابط على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

أبرز القرارات الصادرة

أولًا: السماح للمدارس الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لتحصيل المصروفات من أولياء الأمور غير الملتزمين، مع التأكيد على عدم الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية وعدم حرمانه من دخول الامتحانات، وذلك استنادًا لقرارات سابقة صادرة عام 2015.

ثانيًا: إلزام أولياء الأمور غير المسددين للمصروفات بإحضار مخالصة مالية من المدرسة قبل استكمال إجراءات نقل ملفات الطلاب إلى المدارس الأخرى، على أن تلتزم الإدارات التعليمية بتطبيق المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.

ثالثًا: عدم رد القسط الأول من المصروفات الدراسية في حال تحويل الطالب بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، إلا إذا لم تستقدم المدرسة طالبًا بديلًا عنه، وذلك في إطار ضوابط الكثافة المقررة لكل مدرسة.

وتأتي هذه القرارات لضمان الحفاظ على الحقوق المالية للمدارس الخاصة، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسات التعليمية ومصلحة الطلاب، وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

