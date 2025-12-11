"صيام سنوي وبيات شتوي".. حقائق تكشف سر "تمساح الزوامل" بعد صيده (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تنفس أهالي قرية الزوامل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية الصعداء، صباح اليوم الخميس، بعد نجاح الجهات المعنية في إسدال الستار على سبعة أيام من الذعر والترقب، بتمكنها من الإمساك بالتمساح الذي رُصد في مصرف زراعي وصحي مار بالقرية.

جاءت عملية الصيد استجابة فورية لصرخات الاستغاثة التي أطلقها الأهالي خوفًا من هذا الزائر غير المألوف، حيث تشكلت لجنة موسعة ضمت ممثلين عن 9 جهات مختصة، في مقدمتها وزارة البيئة والمحافظة، للتعامل الاحترافي مع الموقف.

وفي سياق تحليل الواقعة وفهم طبيعة هذا الكائن، أوضح الدكتور السيد حافظ مدير حديقة الحيوان بالزقازيق سابقًا، في تصريحات خاصة لمصراوي، حزمة من الحقائق العلمية التي تفسر سلوك التمساح خلال فترة تواجده، مشيرًا إلى أن التماسيح كزواحف برمائية تدخل في فصل الشتاء فيما يعرف بـ"البيات الشتوي"، وهي حالة يقل فيها نشاطها بشكل ملحوظ ولا تميل للهجوم، مما قد يفسر عدم تسجيل حالات اعتداء.

أضاف أن التمساح يتمتع بقدرة بيولوجية فائقة تمكنه من الصوم عن الطعام لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بل إن بعض الأنواع قد تمتنع عن الأكل لمدة عام كامل دون أن تنفق.

وحول لغز ظهور هذا الكائن في مجرى مائي بالشرقية بعيدًا عن بيئته الطبيعية، كشف حافظ أن مصر لا يسكنها سوى نوع واحد من بين 23 نوعًا عالميًا، وهو "التمساح النيلي" الذي يتخذ من بحيرة ناصر بأسوان موطنًا أساسيًا له.

ورجح الخبير البيطري أن يكون التمساح المضبوط قد تم التخلص منه بإلقائه في المصرف بعد شرائه بشكل غير قانوني من أسواق الحيوانات غير المصرح بها، مؤكدًا أن التماسيح، وخاصةً صغيرة الحجم والعمر، لا تمتلك القدرة على الانتقال الطبيعي لمسافات طويلة من أسوان إلى الدلتا، مما يقطع بأن تواجده كان بفعل فاعل.