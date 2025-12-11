مصدر بالإسعاف: 5 مصابين جراء انفجار ماسورة غاز في إمبابة

قال مصدر بهيئة الإسعاف، إن حادث انفجار ماسورة غاز بمنطقة إمبابة الذي تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، أسفر عن سقوط 5 مصابين.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أنه جرى نقل المصابين لمستشفى التحرير بإمبابة، لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المصدر، إلى استمرار تمركز عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث تحسبًا للعثور على مصابين جدد.

