"الميكروباص اتعجن".. أسماء ضحايا حادث "صحراوي البحيرة" (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد طريق الخدمات الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، مأساة مرورية مروعة اليوم الخميس، أسفرت عن سقوط 18 شخصًا بين متوفى ومصاب، إثر تصادم عنيف حول سيارة ميكروباص إلى حطام بعد اصطدامها بأتوبيس عند الكيلو 73 اتجاه الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا عاجلًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن التصادم وقع بين ميكروباص وأتوبيس، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى النوبارية المركزي.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسماء الضحايا والمصابين وتشخيصاتهم الطبية وفقًا للتقارير الأولية:

أولًا: الوفيات

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص في موقع الحادث، وهم: أسماء عامر إبراهيم (25 عامًا) - أبو المطامير، وجهاد هاني العدلي (40 عامًا) - أبو المطامير، والطفل عمر محمد رمضان (10 أعوام).

ثانيًا: المصابون

استقبل المستشفى 15 مصابًا، بينهم طفلة لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وجاءت بياناتهم كالتالي:

حالات حرجة ووفاة لاحقة: همس إسلام محمد (6 أعوام): وصلت باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وتم تسجيل وفاتها بقسم الاستقبال.

سهام حمادة المجيد (40 عامًا): كسر مضاعف بالساقين وما بعد الارتجاج.

نورهان معوض عبد الرحيم (20 عامًا): كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

رامي صبري صديق (12 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

إصابات "ما بعد الارتجاج" وكدمات:

شملت القائمة عددًا كبيرًا من الأطفال والسيدات المصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وهم:

شيماء الصافي عوض (32 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس.

هاجر إسلام جمال (6 أعوام).

مروان محمد رمضان (5 أعوام).

رحيق محمد رمضان (7 أعوام).

روان محمد بسيوني (15 عامًا).

رنا أحمد بسيوني (15 عامًا).

إسراء سمير رجب (17 عامًا).

منار حسن علي (25 عامًا).

رشا سالم محمد (34 عامًا).

سعاد محمد عبده (43 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة.

كوثر محمد الغرابلي (40 عامًا): كدمات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.