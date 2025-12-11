قرار من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

تواصل مع ناديه السابق.. الزمالك يتحرك لمنع لاعبه الأجنبي من فسخ العقد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الزمالك أمام نظيره بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2025-2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة، يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أن إدارة الكرة بالنادي أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية تطالب فيه بتأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في دور الـ32 بكأس مصر".

وأضاف: "اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة، أخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري، على ستاد المقاولون العرب".

وطلب إدارة الزمالك الزمالك بتأجيل المباراة، جاء بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها يوم 25 ديسمبر الجاري.

