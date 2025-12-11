برق ورعد ورياح.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، اليوم الخميس، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من شمال سيناء (العريش - رفح) يصاحبها فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أنه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريبًا، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط رياح قوية نتيجة هبوب الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

