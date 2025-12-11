علق المنتج محمد العدل، على أزمة الفنان محمد صبحي مع سائق سيارته والتي تم تداولها بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "بقت قلوبكم غليظة.. وقساه.. والتريند عندكم أهم من أي حاجة برغم إن موضوع محمد صبحي خد أكتر من حجمه ومكنتش أحب أتكلم فيه".

وتابع: "لكن لما تقولي لازم يراعي سن السائق انتوا كمان راعوا سن محمد صبحي اللي أكبر من السائق وقد قارب على الثمانين وراعوا ظروفه الصحية.. وراعوا إن فيه ناس لازقة الموبايل في وشه وبتصوره وهو متنرفز".

وأوضح: "وراعوا إنه اتصل به ولم يرد.. وكلم حد يشتكي أنه مش عارف يوصل للسواق، وفي الآخر خد العربية ومشي ولم يقل للسائق إجري ورايا".

وأضاف: "هو اللي جري ورا العربية.. لقمة عيشه صحيح ومن حقه بيتشبث بيها.. لكن هو اللي غلطان مش صبحي

ولا إدانة أي فنان بقت هى اللي بتجيب التريند؟".

يذكر أن، رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد صبحي مع سائق سيارته في لحظة انفعال بعد انتهاء احدى المناسبات الفنية، وظهر السائق بالفيديو وهو يركض خلف سيارة صبحي، ما أثار حالة من الجدل بين مدافع عن محمد صبحي ومهاجم له.