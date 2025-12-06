تعرف على قائمة هواتف آيفون "الميتة" بعد إضافة iPhone SE

كتب- محمود الهواري:

في خطوة جديدة على طريق ما يمكن وصفه بـ"مقبرة الهواتف"، أضافت شركة أبل هذا الشهر هاتف iPhone SE الجيل الأول إلى قائمتها الرسمية للأجهزة الميتة Obsolete وهو الجهاز الذي قدمته الشركة عام 2016 كخيار اقتصادي يستهدف منافسة الهواتف منخفضة السعر في عالم أندرويد.

الهاتف الذي استعار تصميم iPhone 5s بشاشة 4 بوصات وحواف مسطحة وزر Home مدمج مع الجيل الأول من Touch ID كان يحمل في داخله معالج A9 القوي المستخدم في هواتف iPhone 6s الأغلى ثمنا وفقا لما ذكره موقع phonearena.

ورغم إطلاقه بسعر 399 دولارا لنسخة 16GB فإنه تمكن من أن يكون المدخل الأكثر شعبية لعشاق الهواتف الصغيرة في ذلك الوقت، إذ بعد فترة قصيرة استبدلت أبل النسخ الأصلية بأخرى بسعات 32GB و128GB وهو ما لم يمنع وصوله اليوم إلى مرحلة النهاية الكاملة.

ما الذي يعنيه دخول الهاتف إلى مرحلة الموت؟

تحويل هاتف إلى جهاز ميت يعني توقف قدرته على تلقي أي دعم تقني من الشركة، فلا إصلاح في متاجر أبل ولا استقبال لدى مراكز الخدمة المعتمدة في أي مكان حول العالم ولا توفر لأي قطع غيار يمكن الاستفادة منها في الصيانة إضافة إلى توقف كامل للتحديثات سواء للنظام أو للتصحيحات الأمنية.

وتعتبر أبل أي جهاز ميتا عندما تمر سبع سنوات كاملة على آخر يوم بيع رسمي له بينما تسبق هذه المرحلة فترة يطلق عليها Vintage تمتد لما بين خمس إلى سبع سنوات وهي فترة يصاب خلالها الجهاز بالشيخوخة التقنية نتيجة توقف التحديثات مما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الأمنية.

نهاية خط SE وبداية iPhone 16e

هذا العام قررت أبل إغلاق صفحة سلسلة SE واستبدالها بهاتف iPhone 16e الذي يبدأ سعره من 599 دولارا ويعد أول هاتف اقتصادي في تاريخ الشركة مزود بتقنية Face ID وذاكرة 8GB تسمح له بالعمل ضمن منظومة Apple Intelligence مع توقعات باستمرار السلسلة العام المقبل عبر iPhone 17e.

قائمة الهواتف الميتة لدى أبل

تضم قائمة الأجهزة التي أعلنت أبل وفاتها عددا من هواتفها المبكرة مثل آيفون الأصلي وآيفون 3G وآيفون 3GS إلى جانب آيفون 4 وآيفون 4S ثم آيفون 5C وآيفون 5S إضافة إلى آيفون 6 وآيفون 6 بلس وكذلك نسخ 32GB من iPhone 6s و6s Plus وصولا إلى الهاتف الأحدث المنضم للقائمة iPhone SE الجيل الأول.

قائمة الأجهزة التي دخلت مرحلة الشيخوخة Vintage

أما الأجهزة المصنفة ضمن فئة Vintage فتضم آيفون 4 إصدار 8GB وآيفون 5 وهواتف iPhone 6s و6s Plus وآيفون 7 و7 بلس إلى جانب نسخ PRODUCT RED ثم آيفون 8 و8 بلس وآيفون X وهواتف iPhone XS وXS Max وصولاً إلى آيفون 11 برو ماكس.